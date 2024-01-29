Події

18:40 29.01.2024

Росіяни обстріляли Зноб-Новгородське Сумської області, три людини загинули - ОВА

2 хв читати
Росіяни обстріляли Зноб-Новгородське Сумської області, три людини загинули - ОВА

Російські окупанти вдень у понеділок, 29 січня, обстріляли з мінометів і РСЗВ селище Зноб-Новгородське Шосткинського району Сумської області, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Зафіксовано щонайменше 20 вибухів. Внаслідок обстрілу, попередньо, дві людини загинули відразу, двох - було поранено. На жаль, одна з них через важкі травми померла по дорозі до лікарні", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Унаслідок обстрілу пошкоджено шість приватних житлових будинків, господарську споруду, літню кухню, приватний автомобіль, відділення "Нової пошти", промислове підприємство, магазин, лінію електропередач.

"На місці працюють всі необхідні служби. Надається допомога місцевим жителям", - зазначили в ОВА.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, за фактом обстрілу було розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

"Внаслідок атаки ворога поранення отримали двоє мирних жителів. Потерпілих було госпіталізовано в лікарню. Згодом один із них, 71-річний чоловік, від отриманих травм помер. У пошкодженому приватному будинку під час гасіння пожежі рятувальники виявили останки, які наразі направлені для ідентифікації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від околиць селища до кордону з Росією - менше ніж 5 км.

"Нагадаємо, що у 5-кілометровій зоні триває добровільна евакуація населення. Жителям небезпечних районів допомагають виїхати у більш безпечні. Детально про всі аспекти евакуації можна дізнатись у старост та керівників громад, районних військових адміністрацій. Евакуація допомагає зберегти життя", - наголосили в ОВА.

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 29.01.2024
Випущена окупантами КАБ упала біля багатоповерхівки в Бериславі

Випущена окупантами КАБ упала біля багатоповерхівки в Бериславі

19:16 29.01.2024
Окупанти завдали авіаударів по Харківщині, пошкоджено будівлі підприємств, але постраждалих немає

Окупанти завдали авіаударів по Харківщині, пошкоджено будівлі підприємств, але постраждалих немає

19:08 29.01.2024
Російські війська протягом дня атакували Нікопольщину трьома дронами-камікадзе, ще п'ять разів били з артилерії

Російські війська протягом дня атакували Нікопольщину трьома дронами-камікадзе, ще п'ять разів били з артилерії

09:54 29.01.2024
Окупанти 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, є поранені - ОВА

Окупанти 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, є поранені - ОВА

09:24 29.01.2024
Окупанти обстріляли за добу шість сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли за добу шість сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

08:39 29.01.2024
Російські війська за минулу добу завдали 126 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області

Російські війська за минулу добу завдали 126 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області

08:31 29.01.2024
Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

08:12 29.01.2024
У Херсонській області у результаті обстрілів за минулу добу двоє людей дістали поранення

У Херсонській області у результаті обстрілів за минулу добу двоє людей дістали поранення

07:51 29.01.2024
Окупанти атакували Марганецьку громаду Дніпропетровської області

Окупанти атакували Марганецьку громаду Дніпропетровської області

07:48 29.01.2024
Силами ППО знищено чотири ударні БПЛА, окупанти за добу обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади

Силами ППО знищено чотири ударні БПЛА, окупанти за добу обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужного може бути звільнено з обійманої посади - джерело

Примусову евакуацію дітей буде проведено в 9 населених пунктах Донецької області - Мінреінтеграції

Ворог значно посилив використання дронів на півдні України - Гуменюк

До Києва прибули генеральні інспектори від Міноборони США, Держдепартаменту та USAID - посол

Кулеба, Єрмак і Сіярто розпочали переговори в Ужгороді

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: Авіація Сил оборони за день завдала ударів по 14 локаціях ворога

Залужного може бути звільнено з обійманої посади - джерело

Заставу брату Мазепи в апеляції знижено в 9 разів

На кордоні Угорщини й України відкриють новий прикордонний перехід, планують побудувати міст через Тису - Сіярто

Примусову евакуацію дітей буде проведено в 9 населених пунктах Донецької області - Мінреінтеграції

Російські війська знову обстрілюють Херсон

Ізраїль, США, Єгипет і Катар погодили рамки нової угоди щодо звільнення заручників ХАМАСу - ЗМІ

Мін'юст запропонує законопроєкти щодо збалансування кримінального процесу - міністр

Двері Boeing 737 MAX, що відірвалися в повітрі, могли бути не закріплені болтами - ЗМІ

Мінкультури розпочало службове розслідування щодо порушення антикорупційного закону гендиректоркою Національного будинку органної музики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА