Росіяни обстріляли Зноб-Новгородське Сумської області, три людини загинули - ОВА

Російські окупанти вдень у понеділок, 29 січня, обстріляли з мінометів і РСЗВ селище Зноб-Новгородське Шосткинського району Сумської області, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Зафіксовано щонайменше 20 вибухів. Внаслідок обстрілу, попередньо, дві людини загинули відразу, двох - було поранено. На жаль, одна з них через важкі травми померла по дорозі до лікарні", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Унаслідок обстрілу пошкоджено шість приватних житлових будинків, господарську споруду, літню кухню, приватний автомобіль, відділення "Нової пошти", промислове підприємство, магазин, лінію електропередач.

"На місці працюють всі необхідні служби. Надається допомога місцевим жителям", - зазначили в ОВА.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, за фактом обстрілу було розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

"Внаслідок атаки ворога поранення отримали двоє мирних жителів. Потерпілих було госпіталізовано в лікарню. Згодом один із них, 71-річний чоловік, від отриманих травм помер. У пошкодженому приватному будинку під час гасіння пожежі рятувальники виявили останки, які наразі направлені для ідентифікації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від околиць селища до кордону з Росією - менше ніж 5 км.

"Нагадаємо, що у 5-кілометровій зоні триває добровільна евакуація населення. Жителям небезпечних районів допомагають виїхати у більш безпечні. Детально про всі аспекти евакуації можна дізнатись у старост та керівників громад, районних військових адміністрацій. Евакуація допомагає зберегти життя", - наголосили в ОВА.