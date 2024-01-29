Мінкультури розпочало службове розслідування щодо порушення антикорупційного закону гендиректоркою Національного будинку органної музики

У Міністерстві культури та інформаційної політики розпочали службове розслідування щодо порушення закону про запобігання корупції генеральною директоркою Національного будинку органної та камерної музики Тетяною Стахурською.

Згідно з наказом в. о. міністра культури та інформаційної політики №47 від 29 січня, спеціально створеній комісії доручено до 27 березня провести службове розслідування з метою встановити причини й умови, що призвели до невиконання ст. 28 закону "Про запобігання корупції", а саме "неповідомлення Мінкультури про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також вчинення дій та ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів генеральним директором ДП "Національний будинок органної та камерної музики України" Тетяною Стахурською".

Зазначається, що службове розслідування розпочато за поданням Офісу генерального прокурора.