Глава МЗС Угорщини повідомив, що їде до Ужгорода

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що в понеділок, 29 січня, їде в Україну.

"Виїжджаємо в Карпати. Хочемо налагодити співпрацю України й Угорщини, і зробимо все, щоб угорська громада на Закарпатті повернула свої колишні права", - написав він у фейсбуці.

Пізніше Сіярто написав, що прямує до міста Ужгорода, й попереду очікується довгий день.

"Їдемо до Ужгорода, день буде довгий... Треба зробити все, щоб угорська громада Закарпаття повернула собі колишні права", - написав він у фейсбуці.

Як повідомлялося, 29 січня в Ужгороді відбудеться зустріч міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і глави Офісу президента України Андрія Єрмака з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто.