На таврійському напрямку минулої доби нейтралізовано або знищено 207 ворожих БПЛА, кількість піхотних атак не зменшується - Тарнавський

На таврійському напрямку минулої доби нейтралізовано або знищено 207 ворожих БПЛА різних типів, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Кількість піхотних атак не зменшується. Бронетехніку для підтримки живої сили противник наразі задіює в незначних обсягах. В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав трьох ракетних ударів, провів 49 бойових зіткнень і здійснив 835 артобстрілів. Авіаударів майже три доби загарбники не завдавали", - написав він у телеграм-каналі.

Загальні втрати ворога минулої доби сягнули 567 осіб і 37 одиниць військової техніки, не враховуючи БПЛА. Зокрема, чотири танки, 12 ББМ, 19 автомобілів і дві одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили один склад боєприпасів противника.

"Наші захисники й захисниці стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках", - додав Тарнавський.