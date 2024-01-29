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10:29 29.01.2024

Очільник МВС Клименко задекларував 1,6 млн грн доходів за 2021 рік і 2 млн грн доходів за 2022 рік

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Очільник МВС Клименко задекларував 1,6 млн грн доходів за 2021 рік і 2 млн грн доходів за 2022 рік

Міністр внутрішніх справ України, колишній очільник Національної поліції Ігор Клименко зазначив 1 млн 605 тис. 553 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2021 рік і 2 млн 44 тис. 269 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2022 рік.

Зокрема, 2021 року його заробітна плата становила 1604062 грн і грошова виплата ветеранам - 1491 грн. Також він зазначив у декларації 1,5 млн грн на банківських рахунках, 1 млн грн, $14,3 тис. і EUR500 готівкою.

У 2022 році заробітна плата Клименка становила 2042778 грн і грошова виплата ветеранам - 1491 грн. Також він зазначив у декларації 1 млн грн і $43,7 тис. на банківських рахунках, 930 тис. грн, $14,3 тис. і EUR500 готівкою.

Клименко користується квартирою (67,1 кв. м) у Києві та володіє земельною ділянкою (1046 кв. м) і будинком (47,5 кв. м) у Київській області.

Теги: #клименко #декларації

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