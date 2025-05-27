НАЗК перевірило декларації 18 співробітників ТЦК і знайшло там порушень майже на 37 млн грн

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларації 18 співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і знайшло там порушень на 36,8 млн грн, повідомила пресслужба агентства.

"Протягом 2024-2025 років НАЗК розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців ТЦК та СП, з яких 18 завершено. За їх результатами виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн, ознаки незаконного збагачення на понад 5,6 млн грн та необґрунтованих активів на понад 2,6 млн грн.", - йдеться у повідомленні НАЗК на сайті у вівторок.

Мовиться про декларації посадових осіб ТЦК із Дніпра, Харкова, а також Одеської, Харківської та Рівненської областей. Ще п’ять декларацій у процесі перевірок.

Зокрема, у декларації начальника Дніпропетровського обласного ТЦК за 2022 рік зазначено купівлю двох квартир у Дніпрі та двох автомобілів, подарунок дружині її батьком $65 тис. із недостатнім для цього рівнем доходу. А ще шість об'єктів нерухомості у власності та два в користуванні він не задекларував. Справу передано до суду.

В Одесі ж офіцер відділу рекрутингу та комплектування обласного ТЦК у 2022 році не задекларував земельну ділянку, дві квартири у власності доньки та одну квартиру в користуванні. Занизив вартість своєї квартири, трьох автомобілів і мотоцикла та не задекларував корпоративні права. Загальна сума порушень — 3,8 млн грн. Триває розслідування

Також за матеріалами НАЗК Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування стосовно командира одного з відділень охорони Богодухівського РТЦК та СП Харківської області. В деклараціях посадовця за 2022 та 2023 роки зазначені ознаки недостовірних відомостей на понад 2,6 млн та 2 млн грн відповідно. Посадовець не вказав дані про дві власні земельні ділянки та квартиру, якою він користувався, а також дохід у вигляді грошового забезпечення та грошові активи на власних банківських рахунках.

Йде розслідування стосовно начальника відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Дубенського РТЦК та СП Рівненської області. В його декларації за 2023 рік виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 1,6 млн грн. Посадовець не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, якими він з сім’єю користувався.

Крім того, постановою Ленінського районного суду м. Харкова визнано винним командира відділення Харківського обласного ТЦК та СП у вчиненні адміністративного правопорушення та накладено штраф у розмірі 17 тис. грн. Посадовець зазначив у декларації недостовірні відомості на 645 тис грн, не задекларувавши дві належні йому на праві власності земельні ділянки, вказавши недостовірні відомості про вартість свого автомобіля та отриманий ним дохід.