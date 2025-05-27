Інтерфакс-Україна
Події
19:10 27.05.2025

НАЗК перевірило декларації 18 співробітників ТЦК і знайшло там порушень майже на 37 млн грн

2 хв читати
НАЗК перевірило декларації 18 співробітників ТЦК і знайшло там порушень майже на 37 млн грн

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларації 18 співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і знайшло там порушень на 36,8 млн грн, повідомила пресслужба агентства.

"Протягом 2024-2025 років НАЗК розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців ТЦК та СП, з яких 18 завершено. За їх результатами виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн, ознаки незаконного збагачення на понад 5,6 млн грн та необґрунтованих активів на понад 2,6 млн грн.", - йдеться у повідомленні НАЗК на сайті у вівторок.

Мовиться про декларації посадових осіб ТЦК із Дніпра, Харкова, а також Одеської, Харківської та Рівненської областей. Ще п’ять декларацій у процесі перевірок.

Зокрема, у декларації начальника Дніпропетровського обласного ТЦК за 2022 рік зазначено купівлю двох квартир у Дніпрі та двох автомобілів, подарунок дружині її батьком $65 тис. із недостатнім для цього рівнем доходу. А ще шість об'єктів нерухомості у власності та два в користуванні він не задекларував. Справу передано до суду.

В Одесі ж офіцер відділу рекрутингу та комплектування обласного ТЦК у 2022 році не задекларував земельну ділянку, дві квартири у власності доньки та одну квартиру в користуванні. Занизив вартість своєї квартири, трьох автомобілів і мотоцикла та не задекларував корпоративні права. Загальна сума порушень — 3,8 млн грн. Триває розслідування

Також за матеріалами НАЗК Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування стосовно командира одного з відділень охорони Богодухівського РТЦК та СП Харківської області. В деклараціях посадовця за 2022 та 2023 роки зазначені ознаки недостовірних відомостей на понад 2,6 млн та 2 млн грн відповідно. Посадовець не вказав дані про дві власні земельні ділянки та квартиру, якою він користувався, а також дохід у вигляді грошового забезпечення та грошові активи на власних банківських рахунках.

Йде розслідування стосовно начальника відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Дубенського РТЦК та СП Рівненської області. В його декларації за 2023 рік виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 1,6 млн грн. Посадовець не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, якими він з сім’єю користувався.

Крім того, постановою Ленінського районного суду м. Харкова визнано винним командира відділення Харківського обласного ТЦК та СП у вчиненні адміністративного правопорушення та накладено штраф у розмірі 17 тис. грн. Посадовець зазначив у декларації недостовірні відомості на 645 тис грн, не задекларувавши дві належні йому на праві власності земельні ділянки, вказавши недостовірні відомості про вартість свого автомобіля та отриманий ним дохід.

Теги: #тцк #назк #декларації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 27.05.2025
Поліція затримала причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК у Черкасах

Поліція затримала причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК у Черкасах

14:47 27.05.2025
У Сухопутних військах відреагували на зростання кількості відеоматеріалів з випадками перешкоджання роботі ТЦК та СП

У Сухопутних військах відреагували на зростання кількості відеоматеріалів з випадками перешкоджання роботі ТЦК та СП

18:00 26.05.2025
У Прилуках чоловік напав на військового з ножем у приміщенні ТЦК та СП

У Прилуках чоловік напав на військового з ножем у приміщенні ТЦК та СП

11:44 19.05.2025
СБУ запобігла теракту біля ТЦК у Києві, для якого ворог завербував підлітка

СБУ запобігла теракту біля ТЦК у Києві, для якого ворог завербував підлітка

17:31 10.04.2025
НАЗК у березні виявило порушень у деклараціях на понад 234 млн грн, лідери - місцеві депутати

НАЗК у березні виявило порушень у деклараціях на понад 234 млн грн, лідери - місцеві депутати

09:29 01.04.2025
Електронне декларування: як змінився майновий стан заступників міністрів у 2024р

Електронне декларування: як змінився майновий стан заступників міністрів у 2024р

19:42 31.03.2025
Усі члени уряду України вчасно подали декларації про доходи за 2024 рік

Усі члени уряду України вчасно подали декларації про доходи за 2024 рік

14:55 31.03.2025
Лісовий задекларував 1,4 млн грн доходів за 2024 рік

Лісовий задекларував 1,4 млн грн доходів за 2024 рік

11:40 24.03.2025
НАЗК закликає Раду зберегти інструмент моніторингу способу життя

НАЗК закликає Раду зберегти інструмент моніторингу способу життя

17:41 05.02.2025
У голови селищної ради на Рівненщині виявлено необґрунтовані активи на 5,8 млн грн

У голови селищної ради на Рівненщині виявлено необґрунтовані активи на 5,8 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Працюємо над забезпеченням можливості вигідної роботи з партнерами для інвестицій в Україну

Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами для інвестицій у українське виробництво зброї

Освітній проєкт CDTO Campus отримав понад 5,5 тис. заявок за рік — СЕО CDTO Campus

У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

В Україні будується мережа з приблизно 200 підземних шкіл

ОСТАННЄ

Посол США обговорила з Радою директорів Американської торгової палати в Україні повоєнне відновлення

Зеленський: Працюємо над забезпеченням можливості вигідної роботи з партнерами для інвестицій в Україну

Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами для інвестицій у українське виробництво зброї

Заступники голови ОП обговорили з делегацією США мирні ініціативи та угоду про фонд відбудови

Порошенко передав українським військовим на Сумщині дрони та техніку для оборони

Дослідження афілійованості Київської митрополії УПЦ (МП) з забороненою організацією не завершене – заява ДЕСС

Окупанти не здатні зайти вглиб Сумської та Харківської областей, але ведуть пропаганду щодо ситуації в прикордонні

"Сталевий фронт" Ахметова передав захисникам Покровська техніку, дрони та обладнання на 74 млн грн

Сибіга вітає схвалення ПА НАТО декларації "Мир через силу в Україні"

В Києві відновили 26-поверховий житловий будинок, пошкоджений обстрілами у 2024 – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА