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08:39 29.01.2024

Російські війська за минулу добу завдали 126 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області

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Російські війська за минулу добу завдали 126 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області

Минулої доби російські окупаційні війська завдали 126 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області, без потерпілих, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Окупанти здійснили 2 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки та Роботиного, а також 37 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Левадному, Чарівному, Гуляйпільському, Новоданилівці та П'ятихатках", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За його даними, 85 артударів "припали на територію Оріхова, Роботиного, Малої Токмачки, Левадного, Білогір'я, Щербаків, Приютного, Новоандріївки, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл".

Як повідомляється, в обласну адміністрацію надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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