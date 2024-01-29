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06:54 29.01.2024

29 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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29 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 705 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 705 RUSSIAN AGRESSION

29 січня відзначають Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни, День винаходу бензинового автомобіля, День пазла і головоломки.

В Україні - День пам'яті героїв Крут.

Православна церква - День пам'яті святого Лаврентія, День перенесення мощей Ігнатія Богоносця.

День мобілізації проти загрози ядерної війни

День мобілізації проти загрози ядерної війни відзначається в усьому світі в річницю ухвалення Делійської декларації, основною метою якої є заклик до припинення гонки ядерних озброєнь, скорочення і подальшої поступової ліквідації ядерних арсеналів країн світу та усунення самої загрози ядерної війни.

Делійську декларацію було ухвалено 29 січня 1985 року в столиці Індії Нью-Делі на нараді глав держав і урядів кількох країн - Індії, Греції, Мексики, Аргентини, Танзанії та Швеції, які стали першими країнами, що підписали цей документ.

День пам'яті героїв Крут

Бій між армією УНР і Червоною армією, що відбувся біля залізничної станції Крути, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина, був успішним для захисників української державності - наказ командування було виконано, стрімкий наступ ворога наші зупинили, а здійснюючи організований відступ, зруйнували за собою колії та мости. Більшовики втратили боєздатність на чотири дні. Агресор мав підтягнути нові сили, відремонтувати підірвані й зруйновані мости та залізничні колії, і лише після цього продовжувати свій наступ на Київ, але вже не залізницею, а реквізованими селянськими возами, запряженими кіньми, розмоклою дорогою. Ця затримка дала змогу українській делегації укласти Брестський мир, який врятував молоду українську державність.

У березні 1918 року, після підписання Брестського миру, з поверненням уряду УНР до Києва, за рішенням Центральної Ради від 19 березня 1918 року було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій Могилі в Києві.

Засновано вищу військову нагороду Великої Британії - "Хрест Вікторії"

Найпочеснішу військову нагороду Сполученого Королівства запровадила 29 січня 1856 року королева Великої Британії Вікторія. Виготовляється нагорода з бронзи незмінно на ювелірній фірмі "Ханкокс".

За формою це простий хрест, у центрі розташовані корона і лев на ній. Слова "За відвагу" визначають ступінь героїзму воїна, який отримав почесний орден. Право отримати "Хрест Вікторії" є у будь-якого солдата або офіцера, який служить у британській армії, з одним застереженням: подвиг повинен бути здійснений під ворожим вогнем.

Ще цього дня:

1907 - Лі де Форест запатентував аудіон, або тріод - перший практичний електронний підсилювач;

1918 - Відбувся бій під Крутами;

1918 - У Києві о третій годині ночі почалося більшовицьке повстання, що мало на меті завдати удару по владі та війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова;

1921 - На конференції в Парижі країни-переможниці в 1-й Світовій війні визначили суму військових репарацій для Німеччини - 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42-х років;

1922 - Під масою снігу завалився кінотеатр у Нью-Йорку, унаслідок чого загинуло 120 осіб;

1927 - У Лондоні відкрили "Park Lane Hotel" - перший готель, у кожному номері якого була ванна кімната;

1929 - У Нашвіллі (Теннессі, США) організовано першу у світі школу тренування собак-поводирів;

1947 - У Великій Британії зареєстрували рекордно низьку температуру повітря - 26,7 градуса морозу;

1978 - Швеція першою у світі офіційно заборонила використання аерозольних балончиків через їхній руйнівний вплив на озоновий шар Землі;

1996 - Президент Франції Жак Ширак оголосив про повне припинення його країною ядерних випробувань;

2002 - Президент США Джордж Вокер Буш назвав Ірак, Іран і Північну Корею "Віссю зла".

Церковне свято

День пам'яті святого Лаврентія

Лаврентій Печерський був православним святим і подвижником, який жив у 13 столітті. Служив у Києво-Печерському монастирі та все своє життя присвятив молитві, посту та усамітненню.

День перенесення мощей Ігнатія Богоносця

Перенесення мощей Ігнатія Богоносця - християнське свято, присвячене перенесенню мощей святого Ігнатія Богоносця, єпископа Антіохії, з Риму до Антіохії.

Святий Ігнатій Богоносець був учнем апостола Іоанна Богослова і служив єпископом Антіохії протягом 40 років. Під час правління імператора Траяна його заарештували і відправили до Риму, де кинули на поталу звірам у Колізеї. Під час своєї подорожі він написав сім листів до різних церков, які є важливими джерелами ранньохристиянської теології.

Після його мученицької смерті 107 року, віряни зібрали його кістки і поховали їх у Римі. Згодом їх перенесли до Антіохії, де поховали у храмі. У 450 році святі мощі перенесли до нової церкви, збудованої на місці зруйнованої язичницької богині Фортуни. Мощі святого Ігнатія прославилися численними чудесами. У середині VII століття їх знову перенесли до Риму в церкву святого Папи Климента.

Іменини: Ігнатій, Лаврентій, Лука, Роман, Яків.

Теги: #іменини #свято_сьогодні #церковне_свято #29_січня

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