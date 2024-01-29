29 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день
ДЕНЬ 705 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 705 RUSSIAN AGRESSION
29 січня відзначають Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни, День винаходу бензинового автомобіля, День пазла і головоломки.
В Україні - День пам'яті героїв Крут.
Православна церква - День пам'яті святого Лаврентія, День перенесення мощей Ігнатія Богоносця.
День мобілізації проти загрози ядерної війни
День мобілізації проти загрози ядерної війни відзначається в усьому світі в річницю ухвалення Делійської декларації, основною метою якої є заклик до припинення гонки ядерних озброєнь, скорочення і подальшої поступової ліквідації ядерних арсеналів країн світу та усунення самої загрози ядерної війни.
Делійську декларацію було ухвалено 29 січня 1985 року в столиці Індії Нью-Делі на нараді глав держав і урядів кількох країн - Індії, Греції, Мексики, Аргентини, Танзанії та Швеції, які стали першими країнами, що підписали цей документ.
День пам'яті героїв Крут
Бій між армією УНР і Червоною армією, що відбувся біля залізничної станції Крути, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина, був успішним для захисників української державності - наказ командування було виконано, стрімкий наступ ворога наші зупинили, а здійснюючи організований відступ, зруйнували за собою колії та мости. Більшовики втратили боєздатність на чотири дні. Агресор мав підтягнути нові сили, відремонтувати підірвані й зруйновані мости та залізничні колії, і лише після цього продовжувати свій наступ на Київ, але вже не залізницею, а реквізованими селянськими возами, запряженими кіньми, розмоклою дорогою. Ця затримка дала змогу українській делегації укласти Брестський мир, який врятував молоду українську державність.
У березні 1918 року, після підписання Брестського миру, з поверненням уряду УНР до Києва, за рішенням Центральної Ради від 19 березня 1918 року було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій Могилі в Києві.
Засновано вищу військову нагороду Великої Британії - "Хрест Вікторії"
Найпочеснішу військову нагороду Сполученого Королівства запровадила 29 січня 1856 року королева Великої Британії Вікторія. Виготовляється нагорода з бронзи незмінно на ювелірній фірмі "Ханкокс".
За формою це простий хрест, у центрі розташовані корона і лев на ній. Слова "За відвагу" визначають ступінь героїзму воїна, який отримав почесний орден. Право отримати "Хрест Вікторії" є у будь-якого солдата або офіцера, який служить у британській армії, з одним застереженням: подвиг повинен бути здійснений під ворожим вогнем.
Ще цього дня:
1907 - Лі де Форест запатентував аудіон, або тріод - перший практичний електронний підсилювач;
1918 - Відбувся бій під Крутами;
1918 - У Києві о третій годині ночі почалося більшовицьке повстання, що мало на меті завдати удару по владі та війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова;
1921 - На конференції в Парижі країни-переможниці в 1-й Світовій війні визначили суму військових репарацій для Німеччини - 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42-х років;
1922 - Під масою снігу завалився кінотеатр у Нью-Йорку, унаслідок чого загинуло 120 осіб;
1927 - У Лондоні відкрили "Park Lane Hotel" - перший готель, у кожному номері якого була ванна кімната;
1929 - У Нашвіллі (Теннессі, США) організовано першу у світі школу тренування собак-поводирів;
1947 - У Великій Британії зареєстрували рекордно низьку температуру повітря - 26,7 градуса морозу;
1978 - Швеція першою у світі офіційно заборонила використання аерозольних балончиків через їхній руйнівний вплив на озоновий шар Землі;
1996 - Президент Франції Жак Ширак оголосив про повне припинення його країною ядерних випробувань;
2002 - Президент США Джордж Вокер Буш назвав Ірак, Іран і Північну Корею "Віссю зла".
Церковне свято
День пам'яті святого Лаврентія
Лаврентій Печерський був православним святим і подвижником, який жив у 13 столітті. Служив у Києво-Печерському монастирі та все своє життя присвятив молитві, посту та усамітненню.
День перенесення мощей Ігнатія Богоносця
Перенесення мощей Ігнатія Богоносця - християнське свято, присвячене перенесенню мощей святого Ігнатія Богоносця, єпископа Антіохії, з Риму до Антіохії.
Святий Ігнатій Богоносець був учнем апостола Іоанна Богослова і служив єпископом Антіохії протягом 40 років. Під час правління імператора Траяна його заарештували і відправили до Риму, де кинули на поталу звірам у Колізеї. Під час своєї подорожі він написав сім листів до різних церков, які є важливими джерелами ранньохристиянської теології.
Після його мученицької смерті 107 року, віряни зібрали його кістки і поховали їх у Римі. Згодом їх перенесли до Антіохії, де поховали у храмі. У 450 році святі мощі перенесли до нової церкви, збудованої на місці зруйнованої язичницької богині Фортуни. Мощі святого Ігнатія прославилися численними чудесами. У середині VII століття їх знову перенесли до Риму в церкву святого Папи Климента.
Іменини: Ігнатій, Лаврентій, Лука, Роман, Яків.