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10:41 28.01.2024

Найбільше спроб незаконного виїзду військовозобов'язаних за підробленими документами фіксується на кордоні з Польщею - ДПС України

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Найбільше спроб незаконного виїзду військовозобов'язаних за підробленими документами фіксується на кордоні з Польщею - ДПС України

Найбільше спроб незаконного виїзду військовозобов'язаних за підробленими документами фіксують на кордоні з Польщею, оскільки на цьому напрямку зосереджена половина пасажиропотоку тих, хто виїжджає, повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Фактично щодня прикордонники протидіють таким спробам. По зеленій ділянці кордону, тобто, за межами пунктів пропуску, зокрема, і в напряму кордону, де він проходить по річках. Також є спроби незаконного перетину кордону на пунктах пропуску, коли особи намагаються використати підроблені документи... Якщо говорити про зелену ділянку, то найбільше таких спроб продовжує фіксуватися на кордоні з Румунією та Молдовою. А якщо говорити про напрямок пунктів пропуску, то це кордон із Польщею. Тому що на цю ділянку припадає найбільший пасажиропотік - 50%", - сказав він в ефірі телемарафону в неділю вранці.

Демченко також зазначив, що кількість спроб незаконного перетину кордону військовозобов'язаними залишилася на колишньому рівні.

 

Теги: #держприкордонслужба #військовозобовязані

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