Російські війська за минулу добу завдали 130 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області

Минулої доби російські окупаційні війська завдали 130 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Рашисти здійснили 33 БПЛА-атаки по Запоріжжю, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Білогір'ю, Малинівці, Чарівному, Полтавці, Роботиному і П'ятихатках, а також обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку і Кам'янське", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

За його даними, 95 артударів "припали на територію Оріхова, Залізничного, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Левадного, Щербаків, Лугівського, Степногірська, Кам'янського, Степового, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл".

Як повідомляється, до обласної адміністрації надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.