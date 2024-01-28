Події

03:47 28.01.2024

США пропонують Греції розширити оборонне співробітництво і передати Україні озброєння

1 хв читати
США пропонують Греції розширити оборонне співробітництво і передати Україні озброєння

 Держсекретар США Ентоні Блінкен направив прем'єр-міністру Греції Кіріаккісу Міцотакісу лист із пропозицією розширення оборонного співробітництва, а також із проханням передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона на суму 200 млн доларів, повідомляє Kathimerini.

"Нас, як і раніше, цікавлять оборонні можливості, які Греція могла б передати або продати Україні. Якщо ці можливості становлять інтерес для України і очікують оцінки їхнього статусу і цінності з боку уряду США, ми можемо вивчити можливості можливого додаткового фінансування іноземних збройних сил у розмірі до 200 мільйонів доларів для Греції", - цитує зміст листа видання.

У своєму листі держсекретар США зазначає, що "надання оборонної техніки нашим союзникам по НАТО є фундаментальним компонентом наших зусиль з підвищення європейської безпеки та зміцнення потенціалу колективного стримування і оборони Північноатлантичного союзу".

Зі свого боку, прем'єр-міністр Кіріакіс Міцотакіс у своїй заяві говорить про "важливий день" для національної оборони і дипломатії Греції.

Раніше Держдепартамент США схвалив запит Афін на поставку до 40 літаків F-35A Lightning II .
За даними Kathimerini, політичне і військове керівництво Греції вже дало необхідні вказівки, щоб застарілі системи і техніку, які більше не використовуються грецькою армією, перекинули в Україну.

 

Теги: #сша #україна #зброя #греція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:49 28.01.2024
США почали офіційні переговори з Іраком про виведення своїх військ

США почали офіційні переговори з Іраком про виведення своїх військ

02:22 28.01.2024
У Сумській області за день обстрілів зазнали 10 громад

У Сумській області за день обстрілів зазнали 10 громад

01:24 28.01.2024
США підтримуватимуть українську Формулу миру на міжнародному рівні - Кірбі

США підтримуватимуть українську Формулу миру на міжнародному рівні - Кірбі

23:35 27.01.2024
Промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі, попередньо, було атаковано двома балістичним ракетами - Полтавська ОВА

Промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі, попередньо, було атаковано двома балістичним ракетами - Полтавська ОВА

22:54 27.01.2024
СБУ вручила підозру чиновникам Міноборони та менеджерам "Львівського арсеналу", яких викрили на крадіжці 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів

СБУ вручила підозру чиновникам Міноборони та менеджерам "Львівського арсеналу", яких викрили на крадіжці 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів

22:27 27.01.2024
Буданов упевнений, що найближчим часом обмін військовополоненими все ж відбудеться

Буданов упевнений, що найближчим часом обмін військовополоненими все ж відбудеться

16:16 27.01.2024
Умєров запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії

Умєров запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії

13:23 27.01.2024
Кулеба: Є чітке розуміння, як досягти максимального результату українсько-литовської співпраці у виробництві дронів

Кулеба: Є чітке розуміння, як досягти максимального результату українсько-литовської співпраці у виробництві дронів

11:09 27.01.2024
США схвалили продаж Туреччині літаків F-16

США схвалили продаж Туреччині літаків F-16

07:23 27.01.2024
Шольц у лютому вирушить до Вашингтона, де з Байденом обговорить подальшу допомогу Україні

Шольц у лютому вирушить до Вашингтона, де з Байденом обговорить подальшу допомогу Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Силами ППО вночі знищено чотири з восьми "шахедів", які атакували Україну

СБУ вручила підозру чиновникам Міноборони та менеджерам "Львівського арсеналу", яких викрили на крадіжці 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів

Унаслідок ракетного удару в Кременчуцькому районі є влучання в промисловий об'єкт, виникла пожежа

Зеленський відзначив комунікацію з партнерами щодо активів РФ: За цей місяць ми наблизилися до вирішення

Буданов про падіння літака Іл-76: Жодна сторона не може до кінця відповісти, що там сталося

ОСТАННЄ

В Очакові за минулу добу через артобстріли пошкоджено багатоквартирний будинок і підприємство

Війська РФ просунулися біля Куп'янська, найінтенсивніші бої точаться неподалік Синьківки і Табаївки

Українська авіація за минулу добу атакувала чотири райони зосередження військ РФ

Сили оборони стримують ворога на семи напрямках, за добу було 79 бойових зіткнень

Силами ППО вночі знищено чотири з восьми "шахедів", які атакували Україну

Війська РФ за добу завдали три ракетних і вісім авіаційних ударів

28 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Північна Корея випустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя

США, Великобританія, Італія та інші країни зупинили фінансування агентства ООН у справах палестинських біженців

РФ увечері атакувала ударними БПЛА Запоріжжя, є влучання в об'єкт інфраструктури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА