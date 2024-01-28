США пропонують Греції розширити оборонне співробітництво і передати Україні озброєння

Держсекретар США Ентоні Блінкен направив прем'єр-міністру Греції Кіріаккісу Міцотакісу лист із пропозицією розширення оборонного співробітництва, а також із проханням передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона на суму 200 млн доларів, повідомляє Kathimerini.

"Нас, як і раніше, цікавлять оборонні можливості, які Греція могла б передати або продати Україні. Якщо ці можливості становлять інтерес для України і очікують оцінки їхнього статусу і цінності з боку уряду США, ми можемо вивчити можливості можливого додаткового фінансування іноземних збройних сил у розмірі до 200 мільйонів доларів для Греції", - цитує зміст листа видання.

У своєму листі держсекретар США зазначає, що "надання оборонної техніки нашим союзникам по НАТО є фундаментальним компонентом наших зусиль з підвищення європейської безпеки та зміцнення потенціалу колективного стримування і оборони Північноатлантичного союзу".

Зі свого боку, прем'єр-міністр Кіріакіс Міцотакіс у своїй заяві говорить про "важливий день" для національної оборони і дипломатії Греції.

Раніше Держдепартамент США схвалив запит Афін на поставку до 40 літаків F-35A Lightning II .

За даними Kathimerini, політичне і військове керівництво Греції вже дало необхідні вказівки, щоб застарілі системи і техніку, які більше не використовуються грецькою армією, перекинули в Україну.