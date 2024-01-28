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02:22 28.01.2024

У Сумській області за день обстрілів зазнали 10 громад

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У Сумській області за день обстрілів зазнали 10 громад

У Сумській області за минулий день обстрілів зазнали 10 громад, двох місцевих жителів розстріляла диверсійно-розвідувальна група, повідомили в обласній військовій адміністрації про ситуацію на прикордонних територіях у суботу ввечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 91 вибух. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середина-Будська, Дружбівська, Зно-Ногородська, Свеська громади", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, по Хотінській громаді здійснено мінометні обстріли (40 вибухів). Крім того, ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла двох жителів громади (брата і сестру). Їхня оселя розташована в селі Андріївка, розташованому в 5-кілометровій прикордонній зоні.

У Середино-Будській громаді: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів) та обстріл з артилерії (3 вибухи). У Великописарівській - 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух).

Крім того, за даними ОВА, по Юнаківській громаді здійснено артилерійські обстріли (8 вибухів) та обстріл за допомогою дрона типу "FPV" (1 вибух). У Білопільській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи) і мінометний обстріл (12 вибухів).
Протягом дня російських обстрілів із мінометів зазнали громади: Свеська (1 вибух), Зноб-Новгородська (3 вибухи), Есманська (1 міна), Дружбівська (4 вибухи), Краснопільська (2 вибухи).

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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