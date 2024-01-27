Унаслідок ракетного удару в Кременчуцькому районі є влучання в промисловий об'єкт, виникла пожежа

Унаслідок ракетного удару в Кременчуцькому районі є влучання в промисловий об'єкт, виникла пожежа, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у суботу ввечері.

"Ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО. Є влучання в промисловий об'єкт на території Кременчуцького району, що призвело до пожежі", - написав він у телеграм-каналі.

Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби.