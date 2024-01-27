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11:09 27.01.2024

США схвалили продаж Туреччині літаків F-16

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США схвалили продаж Туреччині літаків F-16

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу Туреччині літаків F-16 і супутнього обладнання орієнтовною вартістю $23 млрд, повідомляє Агентство зі співробітництва у сфері оборонної безпеки.

Зазначається, що Агентство надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес про можливий продаж.

Туреччина звернулася з проханням закупити 40 нових літаків F-16 і модернізувати 79 наявних літаків F-16 до V-конфігурації. Запит передбачає 32 літаки F-16 C Block 70, 8 літаків F-16 D Block 70, двигуни та інші запасні частини, витратні матеріали, навчальне обладнання, а також навчання персоналу, інженерно-технічні та логістичні послуги та інші відповідні елементи логістичної та програмної підтримки.

"Пропонований продаж підтримає зовнішньополітичні цілі та національну безпеку Сполучених Штатів за рахунок поліпшення повітряного потенціалу та оперативної сумісності союзника по Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який є силою, що забезпечує політичну й економічну стабільність у Європі", - наголошується в повідомленні.

Очікується, що пропонований продаж дасть змогу Туреччині розширити і модернізувати свій парк літаків F-16, оскільки термін служби старих літаків F-16 добігає кінця. Ці нові та відремонтовані літаки забезпечать Туреччину парком модернізованих багатоцільових бойових літаків, які дадуть їй змогу забезпечувати захист свого повітряного простору, брати участь у місіях НАТО зі збереження регіональної безпеки та захисту союзників по НАТО, а також підтримувати сумісність зі США і НАТО.

Теги: #сша #туреччина #f_16

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