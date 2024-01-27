Події

08:31 27.01.2024

Окупанти знову обстрілювали Сумську область

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Окупанти знову обстрілювали Сумську область

Російські окупаційні війська вночі та вранці в суботу знову обстрілювали дві громади Сумської області, повідомляє пресслужба ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух. Обстрілу зазнали Білопільська та Великописарівська громади", - сказано в повідомленні.

Зокрема, по Великописарівській ворог бив із гранатометів АГС (7 вибухів) і мінометів (2 вибухи).

По ️Білопільській ворог здійснив мінометний обстріл (52 вибухи).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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