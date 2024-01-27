Окупанти за добу випустили 340 снарядів по Херсонській області, є поранений

Російські окупаційні війська за добу випустили 340 снарядів по Херсонській області, є поранений, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 340 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БПЛА. 1 людина дістала поранення", - сказано в його телеграм-каналі.

По Херсону ворог спрямував 32 снаряди. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад у Херсоні.