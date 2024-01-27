Кріобанки не утилізуватимуть заморожений біоматеріал загиблих військових, колізію, яка не дозволяє зберігати біоматеріал загиблих військових, буде усунуто, повідомляє Міністерство охорони здоров'я у телеграм-каналі.

"Держава зацікавлена у продовженні роду всіма українцями. Медицина може і повинна допомагати. Те, що в цьому законі не передбачено такої можливості для загиблих, це законодавча колізія, яка буде усунена в найкоротші терміни", - йдеться у повідомленні відомства.

МОЗ нагадав, що у 2024 році в Україні було введено державне фінансування допоміжних репродуктивних технологій, а березні набуде чинності закон, який дозволяє сім'ям військових безоплатно зберегти репродуктивні клітини та використовувати їх для продовження роду українських захисників.

Раніше у ЗМІ та соціальних мережах розпочалася дискусія навколо проблеми утилізації біоматеріалу загиблих військових, дружини яких таким чином не мали можливості скористатися ДРТ та завагітніти від загиблих чоловіків. Відповідно до закону, біоматеріал не живих має бути утилізований.

МОЗ спільно з народними депутатами вже веде відповідну роботу.

Питання має бути і буде вирішено терміново.