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16:39 26.01.2024

У Кривому Розі затримано чоловіка, який вистрілив у багатоповерхівку з гранатомета - поліція

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У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка, який вистрілив у багатоповерховий будинок із ручного гранатомета в четвер, фігуранту повідомили про підозру, інформує Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

"На місці злочину працювали слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції, вибухотехніки та кінологи. Криміналісти спільно з вибухотехніками за допомогою технічних засобів криміналістичної лабораторії оглянули місце злочину та вилучили фрагменти вибухового пристрою, встановили ймовірне місце пострілу", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті поліції в п'ятницю.

Зазначено, що службовий собака за слідами привів до сусіднього будинку, де фігурант залишив відстріляний гранатомет, протягом кількох годин правоохоронці встановили місцезнаходження підозрюваного й затримали його.

"36-річного чоловіка, раніше судимого за тяжкі злочини, затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - ідеться в повідомленні.

25 січня слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 26 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, 25 січня у Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) невідомий з ручного протитанкового гранатомета вистрілив у багатоповерховий будинок, пошкоджено кілька квартир, люди не постраждали.

 

Теги: #гранатомет #затримання #правоохоронці

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