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14:34 26.01.2024

Україна повернула тіла ще 77 полеглих захисників

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Україна повернула тіла ще 77 полеглих захисників

Україна повернула на свою територію тіла (останки) 77 полеглих захисників, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами реалізації якого в Україну повернуто загиблих військовослужбовців: на підконтрольну уряду України територію сьогодні повернуто тіла (останки) 77 оборонців України", - ідеться в повідомленні Координаційного штабу в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час. Полеглих оборонців України було повернуто завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України.

"Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста", - наголошується в повідомленні.

У повідомленні зазначено, що "Збройні сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та решток до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих".

 

Теги: #військовослужбовці #тіла

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