Армія РФ обстріляла 14 населених пунктів Запорізької області, є руйнування - ОВА

Армія РФ обстріляла 14 населених пунктів Запорізької області, є руйнування, без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в п'ятницю вранці.

"Окупанти били по 14 населених пунктах Запорізької області - зафіксовано 58 ударів", - написав він у телеграм-каналі.

За відомостями ОВА, війська РФ здійснили три обстріли із РСЗВ Темирівки та Малої Токмачки. Дев'ять ворожих БПЛА атакували Роботине, Новодарівку, Малу Токмачку та Левадне.

По території Гуляйполя, Чарівного, Малинівки, Новоданилівки, Щербаків, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл припало 46 артобстрілів.

"Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих", - уточнив Малашко.