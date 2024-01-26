Події

04:21 26.01.2024

Виплати переселенцям мають бути оптимізовані

2 хв читати
Виплати переселенцям мають бути оптимізовані

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила про те, що виплати внутрішнім переселеним особам (ВПО) мають бути оптимізовані, про це вона сказала в четвер в ефірі національного телемарафону.

"Партнери ставлять вимоги оптимізувати виплати", - сказала Верещук.

Ірина Верещук розповіла, що зміни з виплатами пов'язані зі зменшенням дохідної частини бюджету.

"Ми напряму прив'язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення або оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами 2 роки достатньо для того, щоб адаптуватися", - сказала віцепрем'єрка.

Вона розповіла, що у 2022 році Україна спрямувала на виплати переселенцям 57 мільярдів гривень. У 2023 році ця сума збільшилася до 73 мільярдів гривень. Планується, що у 2024 році гроші на допомогу для ВПО знову становитимуть близько 57 мільярдів гривень.

"Вразливі мають продовжити отримувати виплати, а ті, хто вже, приміром, адаптувалися, або отримали житло, або мають роботу високооплачувану... підходи мають бути більш справедливі", - уточнила міністр.

За її даними, в Україні приблизно 4,9 мільйона осіб, які вважаються внутрішніми переселенцями. Із них 2,5 мільйона щомісяця отримують виплати. Верещук зазначила, що кількість ВПО постійно змінюється у зв'язку з міграцією людей за кордон або поверненням їх до своїх домівок (тоді вони втрачають статус ВПО), однак, є і приріст їхньої кількості у зв'язку з евакуацією людей із прифронтових районів.

Теги: #україна #виплати #впо #верещук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:51 26.01.2024
Апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід Червінському

Апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід Червінському

01:04 26.01.2024
Глава МАГАТЕ в найближчі 2 тижні знову очолить місію на ЗАЕС

Глава МАГАТЕ в найближчі 2 тижні знову очолить місію на ЗАЕС

00:24 26.01.2024
Україна працює над підготовкою візиту Віктора Орбана

Україна працює над підготовкою візиту Віктора Орбана

23:46 25.01.2024
Єрмак зустрівся з експослом США Тейлором

Єрмак зустрівся з експослом США Тейлором

23:23 25.01.2024
Армія РФ за минулий день обстріляла вісім громад Сумської області

Армія РФ за минулий день обстріляла вісім громад Сумської області

23:06 25.01.2024
ПАРЄ закликала країни-члени Ради Європи надавати підтримку українським медіа

ПАРЄ закликала країни-члени Ради Європи надавати підтримку українським медіа

22:43 25.01.2024
У списку на обмін 24 січня, опублікованому РФ, є військовополонені, яких уже обміняли раніше

У списку на обмін 24 січня, опублікованому РФ, є військовополонені, яких уже обміняли раніше

22:30 25.01.2024
Франція передала Україні додатково дві реактивні системи залпового вогню LRU

Франція передала Україні додатково дві реактивні системи залпового вогню LRU

22:20 25.01.2024
Російська армія двічі за день обстріляла Нікопольський район зі ствольної артилерії

Російська армія двічі за день обстріляла Нікопольський район зі ствольної артилерії

16:03 25.01.2024
Сенат Італії схвалив указ про подальше постачання зброї Україні - ЗМІ

Сенат Італії схвалив указ про подальше постачання зброї Україні - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Туреччини підписав ратифікацію членства Швеції в НАТО

У списку на обмін 24 січня, опублікованому РФ, є військовополонені, яких уже обміняли раніше

Зеленський обговорив із президентом Словенії співпрацю в РБ ООН і запросив до участі в першому Глобальному саміті миру

ГУР: Офіційно РФ не поширює списки полонених на обмін 24 січня, інформацію вкидає їхня пропаганда

До Коаліції дронів приєдналися Швеція та Велика Британія - Міноборони України

ОСТАННЄ

Саудівська Аравія змінить правила продажу алкоголю

Колумбія оголосила про лихо через лісові пожежі та звернулася по міжнародну допомогу

NASA оголосило про завершення вертолітної місії на Марсі

Президент Туреччини підписав ратифікацію членства Швеції в НАТО

У грудні РФ уперше застосувала проти українських захисників нові газові гранати з забороненим хлорацетофеноном

Кулеба: Ніщо не принесло Путіну більшої користі у війні проти України, ніж концепція "неескалації"

Ексдепутатам ОПЗЖ висунули підозру в розкраданні 32 суден торговельного флоту України на суму понад 80 млн грн - СБУ

Зеленський обговорив із президентом Словенії співпрацю в РБ ООН і запросив до участі в першому Глобальному саміті миру

Болгарія до 4 березня 2025 року продовжила дію тимчасового захисту для українців

ГУР: Офіційно РФ не поширює списки полонених на обмін 24 січня, інформацію вкидає їхня пропаганда

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА