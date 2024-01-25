Залужний обговорив із головою Генштабу ЗС Польщі підготовку українських військовослужбовців

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних сил Польщі Вєславом Кукулою.

"Обговорили безпекові ризики та можливу взаємодію у контексті українсько-польської співпраці. Зокрема питання підготовки наших військовослужбовців у Польщі, а також обмін бойовим досвідом. Запросив генерала Кукулу в Україну спільно попрацювати в бригадах та на пунктах управління", - написав Залужний у телеграм-каналі.

Він розповів співрозмовнику про оперативну обстановку на фронті, зазначивши, що ЗСУ продовжують утримувати райони оборони та знищувати живу силу і техніку окупантів.

"Також поінформував, як ми протидіємо ворожим ракетним ударам. У цьому контексті посилення спроможностей української системи ППО є надважливим", - додав Залужний.