Події

16:58 24.01.2024

"Укрнафта" у 2024 році планує провести сейсмічні 3D-дослідження на 320 кв. км

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ПАТ "Укрнафта" у 2024 році планує провести сейсмічні 3D-дослідження на заході та сході країни на ділянках загальною площею 320 кв. км.

"У 2024 році сейсмічні дослідження на Заході заплановані обсягом 200 кв. км на декількох ліцензійних ділянках. У східному регіоні заплановано 3D-дослідження на трьох родовищах, загальною технологічною площею близько 120 кв. км", - повідомляють у пресрелізі компанії в середу.

Як зазначили в ПАТ, фахівці "Укрнафти" в такий спосіб зможуть створити максимально точні геологічні моделі об'єктів і успішно бурити нові свердловини, щоб збільшувати видобуток.

Наразі товариство здійснює масштабні сейсмічні дослідження за технологією 3D на заході країни площею 77 кв. км.

"Там задіяно сучасне технологічне обладнання - бездротову систему - майже 19 тис. датчиків-акселерометрів, які одночасно працюють", - зазначено в документі.

На сході за допомогою кабельної системи реєстрації даних, що включає 6 тис. геофонів (одночасно працюють 4320 датчиків), досліджуються 98 кв. км.

"Оскільки обидві ділянки мають складні поверхневі умови - гори на Заході та заболоченість, ліси й річки на Сході, - для мінімізації втрат первинної інформації та досягнення максимально можливих результатів використовується комбінація різних типів джерел: вібраційних і вибухових", - поінформували в компанії.

Як повідомлялося, "Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (+39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (+60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

"Укрнафта" ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою нині управляє Міноборони.

Теги: #3d #укрнафта #дослідження

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