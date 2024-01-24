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13:41 24.01.2024

Одержувачами сертифікатів у "Дії" на купівлю книг буде молодь, яка досягла 18-річного віку, - Карандєєв

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Одержувачами сертифікатів у "Дії" на купівлю книг буде молодь, яка досягла 18-річного віку, - Карандєєв

В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявляє, що одержувачами сертифікатів у "Дії" на купвілю книжок буде молодь, яка досягла 18-річного віку.

"Це велике наше досягнення. В умовах війни отримати збільшені видатки на якусь програму - це велика справа. Держава ухвалила рішення підтримати молодих людей, щоб вони змогли придбати книжки, які їх цікавлять, більше читати, і водночас у непростих умовах, таким непрямим способом надати підтримку книготорговельним і книговидавничим організаціям", - сказав Карандєєв в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у бюджеті кошти на таку програму передбачено, і залишається ухвалити кілька підзаконних актів, які вже розроблено.

В. о. міністра зазначив, що після того як президент підпише деякі зміни, які дадуть змогу реалізувати програму через застосунок "Дія", її буде запущено.

"Сьогодні ми припускаємо, що одержувачем таких сертифікатів буде молодь, яка досягла 18-річного віку. Передбачається, що це буде сума близько тисячі гривень", - розповів Карандєєв.

Теги: #дія #карандєєв

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