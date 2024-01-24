Волонтери ТЧХУ і далі допомагають у пошукових роботах після російських обстрілів Харкова

Волонтери загону швидкого реагування Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) разом із рятувальниками продовжують здійснювати пошукові роботи на місці руйнувань у Харкові після трьох російських ракетних атак 23 січня.

"Пліч-о-пліч із рятувальниками та іншими екстреними службами працюють на місцях влучань волонтери загону швидкого реагування Харківської обласної організації Українського Червоного Хреста. На трьох локаціях 18 волонтерів надавали першу допомогу пораненим, здійснювали евакуацію маломобільних людей зі зруйнованих будинків, транспортували постраждалих до медичних закладів і разом із кінологічною службою та рятувальниками брали участь у пошукових операціях. Рятувальна операція триває... Під завалами можуть перебувати ще дві людини", - написало ТЧХУ у фейсбуці в середу.

Як повідомлялося, Росія тричі обстріляла Харків у вівторок. Унаслідок ворожих атак загинули вісім осіб, понад 60 постраждали. Серед травмованих і загиблих є діти. Також постраждали житлові будинки, зруйновано під'їзди, знищено автомобілі, пошкоджено навчальні заклади.