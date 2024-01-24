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13:27 24.01.2024

У сфері культури діє архаїчна модель фінансування, Мінкультури працює над реформою - Карандєєв

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У сфері культури діє архаїчна модель фінансування, Мінкультури працює над реформою - Карандєєв

В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв вважає, що у сфері культури діє архаїчна модель фінансування установ, що залишилася з радянських часів, і відомство працює над реформою.

"Ви говорите про зміну ставлення держави до принципів фінансування. Я теж вважаю, що це має статися, оскільки сьогодні у сфері культури фактично в нас діє архаїчна радянська модель утримання. Варто говорити про певні мінімальні стандарти державної підтримки, які можуть бути запроваджені, але має бути й певна мотиваційна частина, яка спонукала б театри або інші організації, більш вмотивовано працювати над залученням глядача й відвідувача", - сказав Карандєєв в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо реформи фінансування закладів у сфері культури.

За його словами, культура є дотаційною за своєю суттю, принаймні та культура, яка має виховний характер, яка забезпечує академічний рівень культури загалом у країні. "Але впровадження нових форм роботи з глядачем, а для цього мотивування керівництва закладів до пошуку таких форм, є важливим і необхідним. Саме тому ми зараз розробляємо ті зміни, які мають відбутися, щоб керівництво театру, музею, будь-якого іншого закладу по-новому подивилося на свою роботу, фактично як на соціально орієнтований бізнес із державною підтримкою", - розповів в. о. міністра.

Карандєєв зазначив, що передбачається встановити таку мотиваційну частину, щоб менеджмент закладу культури був зацікавлений у кількості відвідувачів, у можливості підняття вартості квитка на окремі вистави для категорій, які спроможні заплатити.

"Але ми маємо розуміти, що культура має бути доступною. І зробити академічну культуру занадто дорогою для відвідувачів ми теж не можемо. Тому зменшити обсяг державної підтримки і сказати "будь ласка, надавайте виключно послуги за тими максимально можливими розцінками, на які піде глядач" теж неможливо. Ми маємо розуміти, що хоч академічне мистецтво певною мірою елітне, але водночас воно має бути доступним", - заявив в. о. міністра.

За словами Карандєєва, встановлення мотиваційної складової для художньо-артистичного персоналу теж є завданням, над яким відомство вже почало працювати.

Теги: #мінкультури #карандєєв

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