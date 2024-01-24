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12:07 24.01.2024

З-за кордону не повертаються менше ніж 1% діячів культури, кому видано дозвіл на виїзд, - Карандєєв

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З-за кордону не повертаються менше ніж 1% діячів культури, кому видано дозвіл на виїзд, - Карандєєв

В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв заявляє, що з-за кордону не повертаються менше ніж 1% діячів культури, кому видано дозвіл на виїзд.

"Ми ведемо облік листів сприяння (перетину кордону для діячів культури - ІФ-У), тому що ми їх видаємо, вони в нас реєструються. Але ми не ведемо безпосередньо обліку перетину кордону і на виїзд, і на в'їзд. Цю інформацію можна отримати в Державній прикордонній службі України", - сказав Карандєєв в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На його думку, міністерство не відповідає за подальші дії людини, якій видано такий лист сприяння.

"На сьогодні ми маємо розроблені критерії, і, на нашу думку, вони максимально такі, які забезпечують нам мінімізацію помилки. Зокрема обов'язково має бути запрошення з іноземної сторони, якщо це юридична особа, має бути наказ про відрядження, має бути зобов'язання про повернення, має бути реєстрація в територіальному центрі комплектації. Але, як і в будь-якому іншому процесі, ми не застраховані від обману", - заявив в. о. міністра.

На запитання, чи вимагають після повернення надати якийсь звіт про результати діяльності, яку діяч культури виконав за кордоном, Карандєєв заявив, що якщо у відрядження виїжджають заклади культури, то вони потім інформують про свою діяльність, але коли видають дозволи фізичним особам, то жодних звітів не вимагають.

"Насправді я хочу сказати, що дуже невелика кількість людей не повертається, це однозначно менше одного відсотка. Ми ставимося до цього, якщо можна так сказати, як до певного очищення української культури від непатріотично налаштованих людей", - констатував він.

Як повідомлялося, до Мінкультури надійшло 5 тис. 792 листи з проханням сприяти виїзду за кордон у 2023 році.

Теги: #мінкультури #карандєєв

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