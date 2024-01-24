Літак із 65 українськими військовополоненими розбився біля Бєлгорода, повідомляють росЗМІ

Російські ЗМІ з посиланням на міноборони РФ повідомляють про катастрофу в Бєлгородській області військово-транспортного літака Іл-76 із 65 полоненими українськими військовими і дев'ятьма росіянами.

Літак зазнав аварії біля 10:00 кч у середу під час виконання планового польоту. На борту нібито перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, яких перевозили до Бєлгородської області для обміну, шестеро членів екіпажу літака і троє супроводжуючих.