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10:29 24.01.2024

Карандєєв допускає можливість розгляду в майбутньому питання додавання нових каналів або зміни формату телемарафону

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Карандєєв допускає можливість розгляду в майбутньому питання додавання нових каналів або зміни формату телемарафону

В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв припускає, що в майбутньому можливий розгляд питання про додавання нових телеканалів або зміни формату телемарафону "Єдині новини".

"Марафон показав свою ефективність на початку повномасштабного вторгнення. Наразі ми можемо говорити про те, що слід удосконалити деякі процеси в інформаційній сфері, зокрема й марафон. Аналізуючи запит суспільства, ми бачимо напрями, які потребують модернізації", - сказав Карандєєв в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, сьогодні телеглядач хоче отримувати більше інформації оперативного характеру, більше безпосередньо новин та аналітики, зокрема щодо ситуації на фронті. "Тобто хотілося б бачити більше матеріалів від військових кореспондентів. Більше інформації про рішення влади, які стосуються безпосередньо наших людей. Також, можливо, додати більше культурного продукту, додати більше документальних фільмів", - зазначив керівник відомства.

На уточнювальне запитання, чи плануються якісь структурні зміни в телемарафоні, зокрема зміна телеканалів, Карандєєв заявив, що точаться дискусії про те, що змінити, поліпшити, виправити. "Я впевнений, що цей щоденний аналіз дасть змогу надалі справді розглянути питання щодо або додавання нових каналів, або змін формату", - підсумував він.

Як повідомлялося, раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що національному телемарафону "Єдині новини" бракує глибоких дискусій із важливих питань і реальних історій про ситуацію на фронті. Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") вважає, що ефективність національного телемарафону "Єдині новини" на сьогодні під питанням.

Теги: #телемарафон #мінкультури #карандєєв

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