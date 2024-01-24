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10:15 24.01.2024

Окупанти обстріляли п'ять прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях за добу, без жертв - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли п'ять прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях за добу, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли за минулу добу села Архипівка, Мхи, Тимоновичі та Миколаївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також Чуйківка Шосткинського району Сумської області, при чому Архипівку, Тимоновичі та Миколаївку двічі.

Як повідомляється на сторінці оперативного командування "Північ" у фейсбуці у середу вранці, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. Про будь-які руйнування не повідомляють.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Архипівка – 2 обстріли: 9 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Мхи – 8 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Тимоновичі – 2 обстріли: 9 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Миколаївка – 2 обстріли: 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Сумська область. Шосткинський район: Чуйківка – 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

Загалом за добу нараховано 8 обстрілів (34 вибухи) з різних видів озброєння.

 

Теги: #війна #ок_північ

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