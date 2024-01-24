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10:09 24.01.2024

Карандєєв заявляє, що йому не надходили пропозиції стати міністром культури

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Карандєєв заявляє, що йому не надходили пропозиції стати міністром культури

В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв заявляє, що пропозиції стати міністром йому не надходили.

"Пропозиції не було, але за час мого перебування на посаді як в. о. вдалося зробити чимало потрібних для галузі справ. Тому я вдячний за можливість приймати важливі рішення в умовах війни і готовий працювати далі", - сказав Карандєєв в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На запитання, чи свідчить відсутність у відомства постійного міністра, про те, що ця сфери не така важлива для уряду, він констатував, що в умовах війни увага держави зосереджена на напрямах, які забезпечують обороноздатність та економічне виживання. "Чи є тут прямий зв'язок між посадами міністрів та їх призначеннями? Не знаю, скажу вам чесно", - додав він.

Він також заявив, що, на його думку, культура важлива під час війни не менше, ніж ті напрями, які безпосередньо пов'язані з нашою обороноздатністю. "Культура - це важливий фактор формування стійкості нації та бойового духу наших воїнів на передовій. Тому я вважаю, що ми маємо доводити політичній еліті, яка сьогодні ухвалює рішення в Україні, важливість того, що підтримка культурних проєктів, увага до культури, увага до мистецтва та завдань інформаційної політики має бути більшою", - заявив Карандєєв.

Як повідомлялося, 27 липня 2023 року Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики, після чого Кабінет Міністрів України на засіданні 28 липня призначив Ростислава Карандєєва тимчасово виконувачем обов'язків глави відомства. У жовтні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що пошуки кандидата на посаду міністра культури тривають.

Теги: #мінкультури #карандєєв

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