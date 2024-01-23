В Україні знешкоджено угруповання, яке влаштовувало розбійні напади на криптовалютників - поліція

Співробітники Національної поліції України викрили учасників і організаторів збройного злочинного угруповання, яке влаштовувало розбійні напади на криптовалютників, і 22 січня провели спецоперацію з їх затримання, повідомляє у вівторок департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Серед фігурантів - жителі Харкова, Дніпра, Києва, Київської та Кіровоградської областей. Зловмисники викрадали наближених до майбутніх жертв осіб, щоб дізнатися деталі їхнього побутового життя, наявність системи безпеки в будинках", - ідеться в повідомленні.

За даними поліції, у поле зору злочинної організації потрапляли особи, діяльність яких пов'язана з криптовалютою. Зловмисники неодноразово проводили зустрічі для узгодження всіх деталей і планування шляхів втечі, проводили розвідку місцевості, підбирали знаряддя та екіпірування, відстежували прогноз погоди, щоб у разі опадів не залишали слідів на місцевості. У зв'язку з тим, що учасники угруповання були з різних регіонів, у визначену дату та місце вони з'їжджалися для проведення спільних нарад.

Вік затриманих від 23 до 40 років. Ще двоє фігурантів уже перебувають у СІЗО. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Кримінальне провадження розслідується за декількома статтями Кримінального кодексу України з кваліфікуючою ознакою "вчинення у складі організованої групи": чч. 1 і 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187 (розбій); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини); ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).