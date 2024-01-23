Окупанти завдали авіаудару по житловому будинку на Херсонщині, загинуло двоє людей - голова ОВА

Російські окупанти завдали авіаційного удару по житловому будинку в с. Саблуківка Бериславського району Херсонської області, унаслідок чого загинули чоловік і жінка, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російська авіація атакувала село Саблуківка. Поцілили по житловому будинку, в якому перебували люди. Оселя - вщент зруйнована. Наразі відомо про двох загиблих місцевих жителів. На місці удару загинув чоловік. Його особу нині встановлюють. Рятувальники дістали з-під завалів тяжкопоранену 47-річну жінку. На жаль, її серце зупинилося дорогою до лікарні", - написав Прокудін у телеграм-каналі у вівторок.