Події

18:10 23.01.2024

Окупанти завдали авіаудару по житловому будинку на Херсонщині, загинуло двоє людей - голова ОВА

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Окупанти завдали авіаудару по житловому будинку на Херсонщині, загинуло двоє людей - голова ОВА

Російські окупанти завдали авіаційного удару по житловому будинку в с. Саблуківка Бериславського району Херсонської області, унаслідок чого загинули чоловік і жінка, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російська авіація атакувала село Саблуківка. Поцілили по житловому будинку, в якому перебували люди. Оселя - вщент зруйнована. Наразі відомо про двох загиблих місцевих жителів. На місці удару загинув чоловік. Його особу нині встановлюють. Рятувальники дістали з-під завалів тяжкопоранену 47-річну жінку. На жаль, її серце зупинилося дорогою до лікарні", - написав Прокудін у телеграм-каналі у вівторок.

 

Теги: #жертви #обстріли #херсонська_область

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