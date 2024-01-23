Підозрюваний Роман Гринкевич був інкогніто в Києві, з Одеси хотів виїхати в Молдову - ДБР

Затриманий у понеділок співробітниками Державного бюро розслідувань (ДБР) в Одесі син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Роман декілька днів конспіративно перебував у Києві, після чого виїхав до Одеси, сподіваючись за добу знайти людей, які допомогли б йому незаконно виїхати до Молдови, розповіли в ДБР.

"На початку січня цього року було проведено низку обшуків у провадженні щодо закупівель одягу для армії. Усвідомлюючи подальші наслідки, син львівського бізнесмена відтоді не ночував удома, а за три дні після обшуків ухвалив рішення втекти, щоб ухилитися від правосуддя", - розповіла в ефірі Національного телемарафону у вівторок радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

Вона зазначила, що, за оперативними даними ДБР, 14-15-16 січня Гринкевич-молодший інкогніто перебував у Києві та його передмісті. "Використовував конспірацію, щоб його неможливо було відстежити", - уточнила Сап'ян.

За її словами, 16 січня Роман Гринкевич виїхав зі столиці до Одеси, де почав активно шукати людей, які за гроші погодилися б нелегально провести його через кордон.

"Підозрюваний планував це все зробити протягом доби", - повідомила радник із комунікацій, пояснивши, що через публічність цієї справи коло охочих долучатися до незаконної оборудки звузилося, тож Гринкевич був вимушений затриматися в Одесі.

"Він найняв людей із відповідними навичками, щоб "заплутати сліди", але співробітникам ДБР вдалося в результаті низки оперативних заходів виявити його і затримати", - зазначила Сап'ян.

Радник із комунікацій ДБР поінформувала, що Гринкевич збирався втекти до Молдови.

Раніше повідомлялося, що співробітники ДБР 22 січня затримали в Одесі сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа, який є п'ятим підозрюваним у справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних сил України.

22 січня суд взяв під варту Романа Гринкевича до 17 березня з альтернативою застави в розмірі 500 млн грн.