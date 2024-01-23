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14:51 23.01.2024

Відомо про 26 українських медійників, які перебувають у полоні РФ - Юрчишин

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Відомо про 26 українських медійників, які перебувають у полоні РФ - Юрчишин

На сьогодні відомо про 26 представників українських медіа, які перебувають у полоні Російської Федерації, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Провів робочу зустріч із "Репортерами без кордонів". Спілкувалися онлайн, оскільки справа ну дуже нагальна. Ключова тема - звільнення полонених журналістів. Наразі відомо про 26 медійників, захоплених росіянами. І це виключно ті, хто не брали до рук зброї, тому не можуть вважатися комбатантами, відтак захищені Женевською конвенцією як окрема категорія цивільних. Це великий виклик для нашого комітету, шукаємо підтримку колег з-за кордону і робимо все можливе, аби звільнити наших людей", - написав парламентарій на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" у вівторок.

Юрчишин поінформував, що спільно з "Репортерами без кордонів" комітет Верховної Ради з питань свободи слова планує реалізувати громадську кампанію з акцентом на міжнародні структури.

"Приємно, що колеги близько знають і супроводжують справи і Вікторії Рощиної з "Української правди" (журналістка зникла 3 серпня 2023 року з тимчасово окупованої території, де вела репортаж, - ІФ-У), і Дмитра Хілюка з УНІАН (кореспондент агенції був викрадений росіянами орієнтовно 4 березня 2022 року та, за попередніми даними, на цей момент перебуває в одній із колоній Володимирської області Росії - ІФ-У). Окремо зупинилися на громадських журналістах із Криму", - зазначив голова парламентського комітету.

Водночас він наголосив, що Україна має намір звільняти всіх полонених медійників, використовуючи для цього "всі засоби".

"Працюємо за цим напрямом із Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими. Щодо журналістів маємо окремі механізми, які нам дає міжнародне право. І не можемо, не маємо права не використовувати їх", - додав Юрчишин.

"Репортери без кордонів" - міжнародна недержавна організація захисту прав людини, що оберігає свободу слова в усьому світі. Організація проводить боротьбу з цензурою і виступає за звільнення журналістів, які перебувають в ув'язненні, пов'язаному з їхньою професійною діяльністю. Організацію засновано 1985 року в Парижі.

 

Теги: #юрчишин #медіа #полонені

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