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12:04 23.01.2024

Унаслідок успішних дій кіберволонтерів у РФ виник масштабний збій інтернет-провайдера, що забезпечує послугами держструктури, - українська розвідка

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Унаслідок успішних дій кіберволонтерів у РФ виник масштабний збій інтернет-провайдера, що забезпечує послугами держструктури, - українська розвідка

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує - внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів у РФ виник масштабний збій у роботі великого інтернет-провайдера "Акадо-телеком".

Як повідомляється на сайті ГУР, зазначена компанія забезпечує послугами низку державних структур терористичної Росії, зокрема адміністрацію Путіна, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування в Москві та інших регіонах, Сбербанк та інші об'єкти.

"21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитись на відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки "акадо". У результаті виниклих проблем як у москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора", - ідеться в повідомленні.

Точний масштаб збитків для Росії уточнюється.

Теги: #рф #кібератака #гур_міноборони

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