На подвір'я депутата Закарпатської облради невідомий кинув гранату, ніхто не постраждав

На подвір'я депутата Закарпатської обласної ради невідомий у ніч на вівторок кинув гранату, постраждалих немає, поліція проводить розслідування.

Як повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Закарпатській області на сайті, біля 4:00 23 січня на головний пульт центрального спостереження поліції охорони надійшов сигнал "тривога" з приватного будинку в Мукачеві.

"На місце негайно прибув наряд поліції. Зʼясувалося, що господар помешкання – депутат Закарпатської обласної ради. "Тривожну кнопку" натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвірʼї... Зʼясувалося, що на територію двору невідома особа закинула гранату. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав", - ідеться в повідомленні.

Слідчо-оперативна група Мукачівського районного управління поліції та криміналістична лабораторія Головного управління Нацполіції в Закарпатській області працюють на місці події.

Слідчі кваліфікують інцидент за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене методом вибуху).