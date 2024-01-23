Унаслідок ракетних ударів по Харкову три людини загинули і 42 дістали поранення - уточнені дані

Унаслідок ракетних ударів по Харкову відомо про трьох загиблих і 42 поранених, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"За попередніми даними, 3 людей загинули, ще 42 отримали поранення, серед яких 4 дитини. З-під завалів надзвичайники врятували 27 людей", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у вівторок.

Як уточнили в ДСНС, окупанти влучили в житлові багатоповерхівки, спричинивши значні пошкодження. Також зруйновано навчальний заклад та іншу цивільну інфраструктуру. "Під завалами перебувають люди. Інформація оновлюється", - зазначається в повідомленні.

За даними ДСНС, сталося п'ять пожеж, загальною площею понад 400 кв. м. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією, обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали, шукають людей. На місцях працюють психологи.