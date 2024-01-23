Влучання в об'єкти критичної інфраструктури зафіксовано в Шостці - Сумська ОВА

Унаслідок ракетної атаки РФ зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури в Шостці (Сумська обл.), повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).

"Сьогодні, 23 січня о 7.05 ранку агресор завдав ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостки. На місці працюють усі необхідні служби. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється", - ідеться в повідомленні Сумської ОВА в телеграм-каналі у вівторок.

На місці працюють усі необхідні служби.