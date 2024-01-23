У Павлограді внаслідок ракетного удару пошкоджено інфраструктуру та дві школи - голова ОВА

Унаслідок російського ракетного удару вранці у вівторок, 23 січня, у Павлограді Дніпропетровської області було пошкоджено об'єкти інфраструктури, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Пошкоджені інфраструктура, дві школи і 8 багатоповерхівок", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він також уточнив, що загибла, про яку повідомляли раніше, під час удару перебувала в одному з міських скверів.

"У Павлоградському районі наші захисники збили ворожу ракету. Уламки понівечили приватні будинки та сонячні панелі", - додав голова ОВА.

Уся інформація уточнюється.