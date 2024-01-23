Росіяни завдали удару по Києву із застосуванням крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 і балістичних ракет наземного базування - Попко

Ранковий ракетний удар по Києву був комбінованим і відбувався у дві хвилі, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Спершу ворог запустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району саратовської обл., рф. Ці ракети заходили на столицю двома хвилями. Коли вони вже безпосередньо перебували в повітряному просторі Києва, ворог запустив по столиці балістичні ракети наземного базування", - розповів Попко, повідомляє в телеграм-каналі.

Він зазначив, що силами і засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено майже два десятки повітряних цілей.

"Але внаслідок цієї комбінованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі. Станом на 09:00 одна людина загинула та ще 14 поранені (більшість – із мінно-вибуховими травмами). Пораненим надається необхідна медична допомога", - наголосив очільник КМВА.

Унаслідок російського удару у Святошинському районі Києва зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів, квартири в багатоповерховому житловому будинку та пошкодження нежитлової забудови. У Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, у Солом'янському районі - житловий будинок. У Дарницькому районі повідомляють про падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку (без подальшого горіння) і на територію дитячого садка (без руйнувань і пожежі).

"Інформація оновлюється та уточнюється. На місцях працюють оперативні служби", - додав Попко.