Армія РФ обстріляла 25 населених пунктів Запорізької області, є руйнування, без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у вівторок уранці.

"147 ударів: рашисти били по 25 містах і селах Запорізької області", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За відомостями ОВА, 36 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Червоне, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне, Щербаки, Полтаву, Роботине та Малі Щербаки. Окупанти також здійснили 2 авіаційні удари по Новодарівці.

По території Оріхова, Залізничного, Гуляйпільського, Білогір'я, Мирного, Приютного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів припало 109 артилерійських ударів.

"Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих", - уточнив Малашко.