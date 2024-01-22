Нардеп Гончаренко очолив комітет ПАРЄ з міграції

Народного депутата України Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність") було обрано головою комітету з міграції, біженців і переміщених осіб Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

"Я очолив Комітет з міграції, біженців та переміщених осіб. Перший українець на такій посаді. Найголовніше - у мене буде ще більше можливостей просувати інтереси України", - повідомив Гончаренко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук у понеділок.

Як повідомлялося, з 22 до 26 січня у Страсбурзі (Франція) проходить зимова сесія ПАРЄ.