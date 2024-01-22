Путін нічого цікавого сказати світу не може - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає зайвою увагу до слів Володимира Путіна.

"Це не людина, яка виголошує занадто цікаві думки. Так, чесно кажучи, світ споглядає Путіна з турботою, із зацікавленістю, тому що він автор драм, трагедій і проблем усього світу. У президента Путіна немає нічого цікавого, що він може сказати світові", - зазначив він у понеділок у Києві, виступаючи разом із президентом України Володимиром Зеленським перед студентами київських вишів.

За словами Туска, "єдине, що викликає інтерес світу, це те, що він, на жаль, готовий використовувати насильство в усьому світі".

"Тому я волів би, щоб ми вміли ефективно боротися з політикою Путіна, аніж щоб ми слухали або наводили його слова, слухали його монологи або промови. Крім переконання, що Росії все належить і такої гордості з його боку, я нічого в його словах не можу знайти цікавого", - сказав прем'єр Польщі.

Зеленський, зі свого боку, пригадав одну з розмов із Путіним до початку широкомасштабного вторгнення. У нього була інформація про хлопчика дошкільного віку з окупованого Криму, у якого "втопили матір", а батька заарештували.

Зеленський попросив Путіна випустити батька. Путін, за його словами, почав запитувати підлеглих, чи знають вони щось про це. "Така, знаєте, театральна постановка", - сказав Зеленський.