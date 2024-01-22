Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, одна людина загинула, одна поранена

У понеділок уранці російські окупанти завдали ракетного удару по м. Краматорську Донецької області, унаслідок атаки загинув 49-річний чоловік, поранено його 31-річну доньку, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Одна людина загинула й одна поранена внаслідок ранкового удару по Краматорську. Росіяни обстріляли місто близько 9:25, тип використаної зброї встановлюємо. На місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна донька", - написав Філашкін у телеграм-каналі.