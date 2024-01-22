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11:25 22.01.2024

Директор ДБР: Робота правоохоронців у "справі Мазепи" не заблокувала і не обмежила діяльність Concorde Capital

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Директор ДБР: Робота правоохоронців у "справі Мазепи" не заблокувала і не обмежила діяльність Concorde Capital

Процесуальні дії правоохоронців у справі голови і засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи не призвели до блокування або обмеження бізнесу, компанія може виконувати свої зобов'язання в повному обсязі, заявляє директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов.

"На цей момент не було жодних дій, які б заблокували бізнес або обмежили діяльність інвестиційного фонду Concorde Capital, що дає змогу йому й надалі працювати та надалі виконувати свої інвестиційні зобов'язання в повному обсязі", - заявив директор ДБР у понеділок на брифінгу в Києві.

Теги: #мазепа #concorde_capital #дбр

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