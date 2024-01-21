Сили оборони таврійського напрямку: по Донецьку бойової роботи засобами ураження не вели

В об'єднаному прес-центрі Сил оборони таврійського напряму прокоментували інформацію, поширювану РФ про удари по Донецьку вранці, 21 січня, підкресливши, що не вели бойову роботу по місту.

"Росіяни поширюють інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які перебувають у підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", у цьому разі бойової роботи засобами ураження не вели", - йдеться в повідомленні, опублікованому у Фейсбук ОСУВ "Таврія" в неділю ввечері.