У Німеччині за три дні понад 1,4 млн осіб вийшли на демонстрації проти ультраправих сил

По всій Німеччині в неділю, за даними поліції, на мітинги проти ультраправих сил і правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" ("АДГ") вийшли понад 300 тис. людей, а за три дні, за підрахунками організаторів, було понад 1,4 млн мітингувальників у близько 100 містах, повідомляє DW у неділю ввечері.

Зокрема, згідно з даними поліції, у Берліні на демонстрацію зібралося близько 100 тис. осіб, у Бремені - від 35 до 40 тис. Їх підтримав, зокрема, футбольний клуб Бундесліги "Вердер Бремен". У Кельні, за оцінками організаторів, протестувати вийшли 70 тис. осіб.

У Мюнхені, пише DW, організатори вирішили скасувати захід із міркувань безпеки через переповненість вулиць, коли натовп перевищив 80 тисяч, "у поліції нарахували 100 тисяч осіб, які вийшли на акції в місті".

"Люди несли плакати і банери, в яких "АдГ" порівнювали з нацистами і відкидали антимігрантську риторику партії", - йдеться в повідомленні.

DW підкреслює, що "приводом для протестів стала участь представників "АдГ" у зустрічі правих екстремістів, про яку на початку січня повідомило видання Correctiv. На ній також були присутні члени консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) - найбільшої опозиційної партії. Учасники обговорювали ідею так званої "реміграції" - примусу мільйонів іноземців і громадян Німеччини з міграційним корінням покинути країну".