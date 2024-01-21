Українські захисники збили ворожу ракету над Дніпропетровською областю - ОВА

Протиповітряна оборона в неділю вдень знищила ворожу ракету над Дніпровським районом Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

«Бійці з ПвК „Схід” знищили ворожу ракету! Сталося це над Дніпровським районом області. Дякуємо за захист», - написав він у телеграм-каналі.

Раніше в неділю Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожої керованої авіаційної ракети в бік Дніпропетровської області.