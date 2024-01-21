РФ за добу 13 разів обстріляла Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

Російські окупанти за минулу добу 13 разів обстріляли з різних видів озброєння прикордонні території Чернігівської та Сумської областей, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"На щастя, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

У Чернігівській області під обстрілом мінометів калібру 120 мм опинилися Архипівка (8 приходів) і Леонівка (9 приходів) Семенівської громади. У Сновській громаді з міномета 120 мм було обстріляно населений пункт Клюси (10 приходів). Крім того, із САУ було обстріляно Гірськ (2 парафії).

У Новгород-Сіверській громаді зафіксовано удари з міномета 120 мм по Грем'ячу (2 приходи).

У Шосткинському районі Сумської області обстріли було зафіксовано в Толстодубовому (1 прихід, імовірно FPV-дрон), Чернацькому (4 приходи, імовірно пуски ракет із гелікоптера), Вільній Слободі (1 прихід, імовірно FPV-дрон) і Бачівську (4 приходи, імовірно міномет 120 мм).

Крім того, тричі було обстріляно Середину-Буду - з міномета 82 мм (2 приходи), міномета 120 мм (4 приходи) і ракетами з гелікоптера (4 приходи). Унаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок.