Події

11:04 21.01.2024

РФ за добу 13 разів обстріляла Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

1 хв читати
РФ за добу 13 разів обстріляла Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

Російські окупанти за минулу добу 13 разів обстріляли з різних видів озброєння прикордонні території Чернігівської та Сумської областей, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"На щастя, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

У Чернігівській області під обстрілом мінометів калібру 120 мм опинилися Архипівка (8 приходів) і Леонівка (9 приходів) Семенівської громади. У Сновській громаді з міномета 120 мм було обстріляно населений пункт Клюси (10 приходів). Крім того, із САУ було обстріляно Гірськ (2 парафії).

У Новгород-Сіверській громаді зафіксовано удари з міномета 120 мм по Грем'ячу (2 приходи).

У Шосткинському районі Сумської області обстріли було зафіксовано в Толстодубовому (1 прихід, імовірно FPV-дрон), Чернацькому (4 приходи, імовірно пуски ракет із гелікоптера), Вільній Слободі (1 прихід, імовірно FPV-дрон) і Бачівську (4 приходи, імовірно міномет 120 мм).

Крім того, тричі було обстріляно Середину-Буду - з міномета 82 мм (2 приходи), міномета 120 мм (4 приходи) і ракетами з гелікоптера (4 приходи). Унаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок.

Теги: #північ #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 21.01.2024
Армія РФ за добу обстріляла дев'ять українських областей, є загиблі та поранені - Міноборони

Армія РФ за добу обстріляла дев'ять українських областей, є загиблі та поранені - Міноборони

10:42 21.01.2024
Окупанти здійснили 95 ударів по Запорізькій області, є поранений і руйнування - ОВА

Окупанти здійснили 95 ударів по Запорізькій області, є поранений і руйнування - ОВА

08:37 21.01.2024
Унаслідок нічних обстрілів Харківщини є руйнування, постраждалих не зафіксовано

Унаслідок нічних обстрілів Харківщини є руйнування, постраждалих не зафіксовано

08:02 21.01.2024
Ворог атакував Миколаївщину з БПЛА, пошкоджено житлову інфраструктуру

Ворог атакував Миколаївщину з БПЛА, пошкоджено житлову інфраструктуру

07:57 21.01.2024
Ворог за добу випустив 365 снарядів по Херсонській області

Ворог за добу випустив 365 снарядів по Херсонській області

06:50 21.01.2024
Росіяни обстріляли вісім громад Сумської області

Росіяни обстріляли вісім громад Сумської області

19:10 20.01.2024
Російська армія обстрілює Херсон із тимчасово-окупованого лівого берега

Російська армія обстрілює Херсон із тимчасово-окупованого лівого берега

19:07 20.01.2024
РФ атакувала артилерією і дронами-камікадзе Дніпропетровську область, є пошкодження

РФ атакувала артилерією і дронами-камікадзе Дніпропетровську область, є пошкодження

15:45 20.01.2024
Мешканця Гуляйполя поранено на власному обійсті через ворожий обстріл - ОВА

Мешканця Гуляйполя поранено на власному обійсті через ворожий обстріл - ОВА

11:28 20.01.2024
Окупанти завдали ракетного удару по Новогродівці, поранено двох людей - голова Донецької ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Новогродівці, поранено двох людей - голова Донецької ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нічна атака на морський термінал у російському Усть-Лузі була операцією СБУ - джерела

Зеленський: мобілізація - це насамперед питання справедливості

Армія РФ за добу обстріляла дев'ять українських областей, є загиблі та поранені - Міноборони

Втрати окупантів склали 760 осіб за добу

В Офісі генпрокурора заявляють про відсутність політичного підґрунтя або тиску на бізнес у справі Мазепи

ОСТАННЄ

У Запоріжжі у сквері розстріляли жінку, убивця наклав на себе руки - ОВА

В Україні найближчої доби без опадів, на дорогах ожеледиця

Нічна атака на морський термінал у російському Усть-Лузі була операцією СБУ - джерела

Зеленський: мобілізація - це насамперед питання справедливості

Окупанти обстріляли кілька громад у трьох районах Донецької області

Російська армія просунулася до села Крохмальне Харківської області - ISW

Правоохоронці встановили осіб, які перешкоджали роботі журналіста Ніколова

Втрати окупантів склали 760 осіб за добу

Між ЗС України та окупантами за добу відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше на куп'янському та авдіївському напрямках

Росіяни за добу здійснили три ракетні та чотири авіаудари, також 58 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА